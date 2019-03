Bangkok

Bei der ersten Parlamentswahl in Thailand seit einem Putsch der Armee vor fünf Jahren liegt das Lager der amtierenden Militärregierung überraschend vorn. Die Partei PPRP von Premierminister Prayut Chan-o-cha hatte nach Auszählung von 91 Prozent der Stimmen einen Vorsprung von mehreren Hunderttausend Stimmen auf die größte Partei der Opposition. Das geht aus Zahlen der staatlichen Wahlkommission hervor. Genauere Zahlen will die Kommission erst am Montag, 4.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit, nennen.