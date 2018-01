» Zweitligist Bochum verliert 0:1 gegen Bielefeld

Bochum

Der VfL Bochum rutscht in der 2. Fußball-Bundesliga immer tiefer in den Abstiegskampf. Der Revierclub verlor zum Abschluss des 20. Spieltages das Westduell mit Arminia Bielefeld 0:1 und ist nur noch einen Punkt vom Relegationsplatz 16 entfernt. Während Bielefeld sich mit dem ersten Dreier nach zuletzt drei Spielen ohne Sieg auf Rang acht verbesserte, brechen für Bochum schwere Zeiten an.