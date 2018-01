» Zwei SPD-Verbände mahnen Verbesserung der Sondierungsergebnisse an

München

Die einflussreichen SPD-Landesverbände aus Hessen und Nordrhein-Westfalen dringen vor dem Bundesparteitag auf „substanzielle Verbesserungen“ des Sondierungsergebnisses mit der Union. Das berichtet die „Süddeutsche Zeitung“. Konkret gehe es etwa um die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverhältnissen und die Angleichung der Honorarordnungen für gesetzlich und privat Krankenversicherte. Am Sonntag sollen die SPD-Delegierten in Bonn darüber abstimmen, ob ihre Partei in Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU einsteigen soll.