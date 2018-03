Zeitung: Fünf deutsche Bergsteiger in den Tod gestürzt

Aus unserem Archiv

Sitten/Zürich

In den Schweizer Alpen sind am Dienstag bei fünf Bergsteiger in den Tod gestürzt, die nach Medieninformationen alle aus Deutschland kamen. Die Schweizer Zeitung «Blick» berichtete in ihrer Online-Ausgabe, sie wisse, «dass es sich bei den Opfern um Deutsche aus dem Raum Berlin handelt».