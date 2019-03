Nachdem ein 17 Jahre alter Amokläufer 15 Menschen niederschießt, ist der Schock ebenso wie die Anteilnahme riesig. Zehn Jahre liegen die Taten von Winnenden und Wendlingen nun zurück.

Winnenden (dpa). Am zehnten Jahrestag des Amoklaufs von Winnenden wird dort an diesem Montag erneut der Opfer gedacht. Um 9.33 Uhr läuten in der Kleinstadt nahe Stuttgart wie in den ...