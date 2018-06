Goma

Die Zahl der in Freiheit lebenden Berggorillas ist erstmals wieder über 1000 gestiegen. Im Bereich der Virunga-Berge im Grenzgebiet zwischen Kongo, Ruanda und Uganda ist die Zahl der gefährdeten Menschenaffen innerhalb von acht Jahren von 480 auf 604 gestiegen. Im Bwindi-Nationalpark in Uganda gibt es weiterhin 400 Tiere. „Das sind fantastische Nachrichten für diese so stark bedrohten Tiere und zeigt, dass wir auch Arten am Abgrund noch retten können“, heißt es von der Naturschutzorganisation WWF.