Zahl der Geburten sinkt auf Rekordtief

Aus unserem Archiv

Wiesbaden

Die Zahl der Geburten in Deutschland ist auf den niedrigsten Stand in der Geschichte der Bundesrepublik gesunken. Im vergangenen Jahr kamen 663 000 Kinder lebend zur Welt, 15 000 oder 2,2 Prozent weniger 2010. Das waren noch nicht einmal halb so viele wie 1964.