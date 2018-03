Yücel: „Werde seit fast einem Jahr als Geisel gehalten“

Aus unserem Archiv

Außenminister Cavusoglu sieht die Türkei und Deutschland in einer „Krisenspirale“, am Samstag wird er darüber mit Sigmar Gabriel in Goslar sprechen. Thema wird auch Deniz Yücel sein – der in einer Erklärung aus dem Gefängnis mitteilt, er werde als „Geisel“ gehalten.