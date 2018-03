Wissen – Rödder, Jutta: "Das darf doch nicht wahr sein"

Ich war gerade mit dem Auto auf dem Weg zu meiner Freundin. Da hörte ich es im Radio.

Ich habe gedacht: „Das hier ist doch nicht wahr, was sagen die da im Radio?“ Dann hörte ich aber an der schrecklich entsetzten Stimme des Radiosprechers, dass es wirklich real ist. Ich ging dann zu meiner Freundin und sagte: „Mach sofort das Radio an!“ Sie hatte keinen Fernseher. Meiner Freundin ging es wie mir, sie konnte es nicht begreifen. Ich glaube, ich habe dann gebetet. Als ich wieder zu Hause war, habe ich sofort den Fernseher eingeschaltet, und saß da mit den Händen vor dem Gesicht. Konnte nicht begreifen, dass Menschen so etwas tun können, nur weil ihnen 70 Jungfrauen im Himmel versprochen werden. Und alles nur wegen der Religion. Das Gehirn funktioniert nicht richtig bei denen. Mein Mann war zu der Zeit auf Mallorca in Urlaub. Er kam nicht zurück, weil alle Flüge storniert waren. Er rief an, dass dort alles durcheinander wäre. Die Opfer haben mir so leid getan.