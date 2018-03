Welschneudorf – Schwarz, Torsten: Makabere Hörspiele im Radio?

September 2001 sollte eigentlich ein schöner Tag werden. Es war der dritte Geburtstag unserer Zwillinge.

Ich habe an diesem Tag früher Feierabend gemacht, um rechtzeitig zur Geburtstagsfeier zu Hause zu sein. Auf dem Rückweg von der Arbeit, hörte ich im Radio von den Anschlägen: „…ist ein weiteres Flugzeug in den zweiten Turm des World-Trade-Centers in New York gekracht.“ Ich wunderte mich noch über die makaberen Hörspiele im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Doch mit fortlaufender Berichterstattung („Gerade ist der erste Turm des World-Trade-Centers in sich zusammengebrochen…“) wurde klar, dass es sich um Tatsachen handelte. Zu Hause saß die Familie noch fröhlich um den Kaffee-Tisch. Niemand hörte mir anfänglich richtig zu, doch als ich den Fernseher anstellte, war die gute Stimmung dann schnell vorbei.