Welling – Sprungk, Wolfgang: Urlaub war nicht mehr so wie vorher

Aus unserem Archiv

Wir waren in Verdins/Südtirol in Urlaub und hatten uns die Gegend angesehen. Auf dem Rückweg zu unserer Pension machten wir in einem Lokal Rast, bei dem man schön draußen in der Sonne sitzen konnte. Als der Wirt kam, um unsere Bestellung aufzunehmen, fragte er: "Habt ihr schon von dem großen Unglück gehört?"