Waldbrand in Brandenburg: Rauchwarnung in Berlin

Berlin

Rauch des großen Waldbrandes in Brandenburg zieht auch heute über Berlin. Seit den frühen Morgenstunden gingen vermehrt Anrufe von Bürgern aus dem Berliner Süden wegen des Geruchs bei der Feuerwehr ein, sagte ein Sprecher. Die Rauch-Warnung der Feuerwehr sei weiterhin aktiv. Es werde empfohlen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Wind aus südlicher Richtung treibe den Rauch in die Stadt. Die Einsatzkräfte im Waldbrandgebiet rechnen noch mit tagelangen Löscharbeiten. Auch die Rauchbelästigung in Berlin wird demnach noch weiter anhalten.