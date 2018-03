Vollsperrung am Rathaus ist aufgehoben

Die momentane Verkehrssituation im Bretzenheimer Ortskern sorgt für Diskussionen. Die Aufhebung der Vollsperrung am Rathaus sorgt für Entlastung.

Bild der Vergangenheit: Diese Bauarbeiten sind beendet.

Mainz – Die Verkehrssituation im Ortskern von Mainz-Bretzenheim hat sich gestern etwas entspannt. Denn die Bauarbeiten rund ums Rathaus wurden beendet, die Durchfahrt durch die Kirchenpforte wieder freigegeben und die absoluten Halteverbote in der Weingartenstraße und der Lanzelhohl wieder aufgehoben.

Damit hat die Stadtwerke-Mainz-Netze-GmbH ihre Ankündigung eingehalten, dass die Reparaturen und Austauscharbeiten an den Trinkwasser- und Gasleitungen im Bereich An der Wied bis Ende Mai beendet sind.

Nach wie vor eine Großbaustelle ist aber die Bebelstraße – und sie bleibt es noch einige Monate. Seit März werden – ebenfalls durch die Stadtwerke-Mainz-Netze GmbH – Hausanschlüsse für Trinkwasser und Gas sowie Teile des Leitungsnetzes erneuert. Im März begannen die Arbeiten, rund ein Drittel der Aufgaben sind bisher erledigt. Bis Ende des Jahres werden die Anwohner wohl noch mit der Baustelle und den sich daraus ergebenden Behinderungen leben müssen.

Trinkwasser- und Gasleitungen werden zudem bis zum Herbst im Bereich Eselsweg erneuert.

Auch wenn die Straßenarbeiten am Rathaus jetzt beendet sind: Befriedigend ist die Lage trotzdem nicht – jedenfalls nicht für die, die mit dem Auto durch den Ortskern fahren, und erst recht nicht für alle, die auf vier Rädern anreisen, um dort kurz etwas zu erledigen. Denn die Straßen sind recht eng, es gibt etliche private Baustellen, und Parkplätze sind Mangelware. So werden auch immer wieder gern die für Behinderte reservierten Parkplätze genutzt, weil man "ja nur mal schnell was besorgen" möchte.

Diese Zustände kritisieren auch verschiedene MRZ-Leser in unserer Orts-Check-Befragung. Mehrere weisen in dem Zusammenhang darauf hin, dass der Ortskern schließlich zu einer Zeit geplant wurde, als die Verkehrssituation noch ganz anders war.

Andere beklagen, dass die Autofahrer sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzungen halten.

Der Ortskern ist eigentlich Spielstraße, und in der darf man höchstens sieben Stundenkilometer schnell fahren – diese Begrenzung gilt auf der Kirchenpforte übrigens bis zur Einmündung Lanzelhohl. Das scheinen etliche Autofahrer nicht zu bemerken, denn spätestens, wenn sie das Rathaus Richtung Kirchenpforte passiert haben, drücken viele aufs Gas – trotz mehrerer Hinweise auf Kindergartenkinder. Über "Raser" ärgern sich auch Anwohner der Wohngebiete rund um die Hildegard von Bingen-Straße und am Ostergraben. Irmela Heß