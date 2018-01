» Viele Fragezeichen hinter Syrien-Dialog in Sotschi

Wien

Die Vereinten Nationen und die syrische Opposition haben noch nicht entschieden, ob sie an dem von Russland initiierten Syrien-Dialog nächste Woche in Sotschi teilnehmen. Er werde UN-Generalsekretär Antonio Guterres über die Ergebnisse der zweitägigen Syrien-Gespräche in Wien unterrichten, sagte UN-Sondergesandter Staffan de Mistura. „Dann liegt es an ihm zu entscheiden, was unsere Antwort auf die Einladung nach Sotschi sein wird“, sagte Mistura weiter. Die Opposition will heute erklären, ob sie nach Sotschi zum „Kongress der Völker Syriens“ fährt.