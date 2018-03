Verletzte bei Popkonzert in Niederlanden

Ein schweres Unwetter hat während eines Popkonzerts in den Niederlanden ein Festzelt umgerissen, zahlreiche Menschen erlitten Verletzungen. Das Gewitter mit starkem Wind und Hagel sei plötzlich aufgezogen, teilte die Polizei am Samstagabend mit.

Ein schwerer Sturm hat das Festzelt beim Popkonzert "Dicky Woodstock" in den Niederlanden zum Einsturz gebracht.

Foto: Vincent Jannink – DPA

Elf Menschen erlitten nach Behördenangaben Verletzungen, die in Krankenhäusern behandelt werden mussten. Zahlreiche leicht verletzte Konzertbesucher konnten an Ort und Stelle versorgt werden. In dem Festzelt hielten sich etwa 150 Menschen auf, rund 350 befanden sich auf dem umliegenden Gelände. Die Veranstaltung wurde abgebrochen.

Das Unglück ereignete sich am letzten Tag des populären Musikfestivals «Dicky Woodstock» in der Ortschaft Steenwijkerwold (Provinz Overijssel) etwa 110 Kilometer nordöstlich von Amsterdam. Bürgermeisterin Marja van der Tas nannte es Glück im Unglück, dass nicht noch mehr Menschen zu Schaden gekommen seien: Das Unwetter traf das Zelt kurz vor Beginn des Konzertes, als die meisten Besucher noch draußen waren.