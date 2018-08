Verletzte bei Demos in Chemnitz

Chemnitz

Bei Protesten Tausender rechter und linker Demonstranten in der Chemnitzer Innenstadt sind am Abend mindestens sechs Menschen verletzt worden. Aus beiden Lagern wurden Feuerwerkskörper und Gegenstände geworfen, es gab mindestens zwei Verletzte. Laut Polizei wurden vier Teilnehmer der rechten Demonstration bei der Abreise durch Angreifer verletzt. Schon gestern war eine Demonstration nach den tödlichen Messerstichen auf einen 35 Jahre alten Deutschen beim Stadtfest in Angriffen auf Migranten gemündet. Videos im Internet zeigten, wie Migranten „regelrecht gejagt“ wurden.