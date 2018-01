» Verhandlungen statt Streiks - Metaller suchen Lösung in Stuttgart

Stuttgart

Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie streben Gewerkschaft und Arbeitgeber doch noch eine Lösung am Verhandlungstisch an. Der Vorstand der IG Metall verzichtete heute zunächst darauf, Tages-Warnstreiks in Gang zu setzen. Stattdessen sollten noch heute die am Mittwoch abgebrochenen Verhandlungen im Pilotbezirk Südwest in der dann fünften Runde wieder aufgenommen werden. Der IG-Metall-Vorstand setzte den Verhandlungsteams eine Frist bis Samstagmittag, um in Stuttgart zu einem Ergebnis zu kommen.