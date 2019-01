Frankfurt

Flugreisende in mehreren deutschen Städten müssen morgen aufgrund weiterer Warnstreiks mit Flugausfällen rechnen. Die Sicherheitsbeschäftigten in Düsseldorf, Köln-Bonn und Stuttgart seien zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen, teilte die Gewerkschaft Verdi mit. Es sei mit starken Einschränkungen im Flugverkehr zu rechnen. Man reagiere damit auf ein fehlende Reaktion des Bundesverbands der Luftsicherheitsunternehmen auf den jüngsten Warnstreik an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld.