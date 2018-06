Köln

Nach dem Fund von möglicherweise giftigen Stoffen in Köln ist die Polizei auch am Morgen noch mit der Untersuchung der Wohnung beschäftigt gewesen. Spezialkräfte hatten in der Nacht einen 29 Jahre alten Mann und seine Frau festgenommen. Ob sich die beiden mittlerweile geäußert haben, wollte die Polizei nicht mitteilen. Die „unbekannten Substanzen“ in der Wohnung stehen im Zentrum der Ermittlungen, aber auch die Frage nach deren Zweck. Ein terroristischer Hintergrund kann nach dpa-Informationen nicht ausgeschlossen werden.