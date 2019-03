Das krisengebeutelte Land ist Stromausfälle gewöhnt, aber so heftig war es selten. Die Regierung wittert Sabotage, die Opposition macht Korruption und Unfähigkeit für den Ausfall verantwortlich. Nun will das Parlament den Notstand ausrufen.

Caracas (dpa). Angesichts des nun bereits seit Tagen andauernden Stromausfalls in Venezuela will die Nationalversammlung den Notstand erklären.Das von der Opposition kontrollierte Parlament in Caracas soll nach dem Willen des ...