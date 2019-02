Venezuelas junger Oppositionsführer hat international schon wichtige Unterstützer wie die USA gewinnen können. Bald könnten Deutschland und andere europäische Länder folgen. Jetzt will der Gegenpräsident die internationale Front von Maduros Verbündeten aufbrechen.

Caracas (dpa). Erst die Bürger auf den Straßen, dann die Soldaten in den Kasernen, jetzt die Verbündeten in Moskaus und Peking. Venezuelas selbst ernannter Interimspräsident Juan Guaidó will den umstrittenen ...