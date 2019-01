Der US-Senat kann sich nicht auf einen Vorschlag für ein Ende des „Shutdowns“ einigen. Dennoch führen Republikaner und Demokraten danach Gespräche über einen Ausweg aus dem Patt. US-Präsident Trump fordert nun zumindest eine „erhebliche Anzahlung“ für seine Mauer.

Washington (dpa). Trotz des Scheiterns von zwei Vorschlägen im US-Senat für ein Ende des „Shutdowns“ könnte womöglich Bewegung in den Haushaltsstreit in den USA kommen.Nach der Senatsabstimmung kamen am Donnerstag ...