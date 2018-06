München

Der neue US-Botschafter Richard Grenell bewundert den Politikstil von Kanzlerin Angela Merkel. „Ich mag ihre Ernsthaftigkeit und ihre Herangehensweise an politische Dinge“, sagte er dem Peoplemagazin „Bunte“. „Sie erwartet Resultate und nicht Prunk oder Glamour.“ Die Stimmung in Deutschland nehme er genau wahr, erklärte der Diplomat. Grenell gilt als enger Vertrauter von Trump. Er war zuletzt in die Schlagzeilen geraten, weil er zur Stärkung konservativer Kräfte in Europa aufgerufen hatte, die dem US-Präsidenten freundlich gesinnt sind.