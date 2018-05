New York

US-Außenminister Mike Pompeo hat sich in New York mit dem von Pjöngjang entsandten nordkoreanischen Parteifunktionär und früheren Geheimdienstchef Kim Yong Chol getroffen. Nach einem Abendessen wollen die beiden auch heute zusammenkommen, um den möglichen Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un vorzubereiten. Offiziell hat Trump das für den 12. Juni geplante Treffen zwar abgesagt. Seine Sprecherin Sarah Sanders sagte, man gehe davon aus, dass der Gipfel stattfinden werde. Aber man werde sehen, was passiere.