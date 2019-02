Der Spezialstatus, den Kirchen in Deutschland als Arbeitgeber genießen, ist umstritten. Ob sie diese Stellung weiter so behaupten dürfen, könnte sich nun entscheiden – mit einem heiß erwarteten Urteil der höchsten deutschen Arbeitsrichter.

Erfurt (dpa). Seit gut zehn Jahren beschäftigt die Kündigung eines wiederverheirateten kirchlichen Mitarbeiters Arbeitsrichter bis in die höchsten Instanzen. Heute sind nun wieder die Bundesarbeitsrichter in Erfurt an der Reihe.Experten ...