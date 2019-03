Es ist der zweite Prozess gegen zwei Raser in Berlin. Lebenslänglich gab es für das tödliche Autorennen schon einmal, doch der Bundesgerichtshof kassierte das Urteil. Wofür werden die beiden heute verurteilt? Fahrlässige Tötung – oder wieder Mord?

Berlin (dpa). Mehr als drei Jahre nach einem tödlichen Autorennen in der Berliner Innenstadt soll heute das Urteil gesprochen werden. In dem neu aufgerollten Prozess am Landgericht der Hauptstadt sind ...