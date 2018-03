Urteil im Mordprozess Freiburg soll am 22. März gesprochen werden

Freiburg

Im deutschlandweit Aufsehen erregenden Mordprozess gegen den Flüchtling Hussein K. soll am 22. März das Urteil verkündet werden. Das Landgericht Freiburg legte diesen Termin heute zum Ende der Beweisaufnahme fest, wie die Vorsitzende Richterin sagte. Die Plädoyers werden am 9. März und 12. März gehalten, voraussichtlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Dem Angeklagten werden Mord und besonders schwere Vergewaltigung zur Last gelegt. Er hat zugegeben, im Oktober 2016 in Freiburg eine 19 Jahre alte Studentin gewürgt und vergewaltigt zu haben. Die Frau ertrank im Fluss Dreisam.