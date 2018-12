New York

Nach der Annahme des UN-Migrationspaktes in der vergangenen Woche in Marokko hat auch die Vollversammlung der Vereinten Nationen dem Papier noch einmal formal zugestimmt. 152 Länder stimmten in New York für den Pakt, darunter Deutschland und auch Belgien, obwohl der Streit um den Migrationspakt in dem Land zuvor eine Regierungskrise ausgelöst hatte. Fünf Länder – die USA, Ungarn, die Tschechische Republik, Israel und Polen – stimmten gegen den Pakt, mit dem erstmals globale Leitlinien für die internationale Migrationspolitik verabredet wurden.