Bilal B.A. war ein Vertrauter des Weihnachtsmarkt-Attentäters. Er traf sich noch am Vorabend des Anschlags mit ihm. Wollten die Deutschen ihn loswerden, weil er gefährlich war und bald aus der Haft entlassen werden musste? Oder steckt etwas anderes dahinter?

Berlin (dpa). Am 1. Februar 2017 landet Bilal B.A. als einer von 118 Passagieren einer Linienmaschine in Tunis. An Bord habe sich der Abgeschobene ruhig verhalten, heißt es hinterher. Was ...