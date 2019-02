Union will Kinder besser vor Missbrauch schützen

Berlin

Die Union will Kinder und Jugendliche besser vor sexuellem Missbrauch schützen und dafür mehrere Gesetze verschärfen. Die Fraktion kündigte am Sonntag auf Twitter „ein Bündel von Maßnahmen“ an, darunter schärfere Strafen für Täter und weitergehende Befugnisse für Ermittler. Zuvor hatten „Spiegel“ und „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“ über ein entsprechendes Papier von Rechts- und Familienpolitikern der Fraktion berichtet. Demnach soll etwa der Besitz von Kinderpornos künftig mit bis zu fünf anstatt drei Jahren Gefängnis bestraft werden können.