» Union und SPD: „Weiter so“ kann es nicht geben

Berlin

Die Spitzen von CDU, CSU und SPD haben am ersten Tag ihrer offiziellen Sondierungen die Notwendigkeit umfassender Reformen in Deutschland und Europa unterstrichen. „Wir alle sind uns der Verantwortung für die Zukunft Deutschlands und Europas bewusst“, sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. Allen sei klar: „Ein "Weiter so" kann es nicht geben.“ Die Beratungen seien sehr ernsthaft und konzentriert, aber offen gewesen. Ungeachtet des hohen Reform- und Zeitdrucks zeigten sich Unterhändler aller Seiten vor Beginn der Gespräche zuversichtlich, dass eine Einigung gelingen könnte.