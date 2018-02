» Union und SPD ringen weiter um Verhandlungsabschluss

Berlin

CDU, CSU und SPD ringen heute weiter um einen Abschluss ihrer Koalitionsverhandlungen. Am voraussichtlich letzten Tag dürfte es erneut um eine Kompromisssuche in zentralen strittigen Fragen gehen – darunter in der Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik. Wegen bestehender Differenzen war der Abschluss der Verhandlungen am Abend zum zweiten Mal vertagt worden. Heute soll in der CDU-Zentrale zunächst die 15er-Steuerungsrunde um Kanzlerin Angela Merkel, SPD-Chef Martin Schulz und CSU-Chef Horst Seehofer tagen.