Umweltbundesamt ruft zum Verzicht auf Silvesterfeuerwerk auf

Berlin

Wegen der hohen Feinstaubbelastung hat das Umweltbundesamt zu einem Verzicht auf das private Silvesterfeuerwerk aufgerufen. „Wenn Sie an Silvester weniger Feuerwerk benutzen – oder ganz darauf verzichten -, können Sie dazu beitragen, die Feinstaubbelastung zu verringern – das hilft der Gesundheit und verursacht weniger Müll auf den Straßen und in der Umwelt“, sagte die Chefin des Umweltbundesamtes, Maria Krautzberger, der „Rheinischen Post“. In der Silvesternacht steige die Luftbelastung mit Feinstaub explosionsartig an.