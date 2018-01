» Umfrage: „Game of Thrones“ ist die beliebteste Serie

Berlin

„Game of Thrones“ war 2017 die Serie, die Video-on-Demand-Nutzer in Deutschland laut einer Umfrage am besten fanden. Es folgten „The Big Bang Theory“ und „The Walking Dead“. Das sind Ergebnisse einer repräsentativen Online-Befragung des Beratungsunternehmens Goldmedia. Dabei konnten die Teilnehmer der Studie unter 394 Serien wählen. Für „Game of Thrones“ (HBO) entschieden sich 10,66 Prozent.