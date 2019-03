Trump will Souveränität Israels über Golanhöhen anerkennen

Washington

Der israelische Ministerpräsident Netanjahu bemüht sich seit langem um eine internationale Anerkennung der 1967 besetzten Golanhöhen als israelisches Terrain. Jetzt hat sich US-Präsident Donald Trump dafür ausgesprochen, Israels Souveränität dort anzuerkennen. Nach 52 Jahren sei es für die Vereinigten Staaten an der Zeit dafür, schrieb Trump auf Twitter vor einem Besuch von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in der kommenden Woche in Washington. Israel hatte die Golanhöhen 1967 erobert und 1981 annektiert, was international aber nicht anerkannt wurde.