Trump und Kim setzen Gipfel in Hanoi fort

Hanoi

US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un haben ihren Gipfel in Hanoi fortgesetzt. Am zweiten und letzten Tag des Treffens in der vietnamesischen Hauptstadt soll heute eine gemeinsame Erklärung verabschiedet werden. Spekuliert wird, dass damit der Korea-Krieg offiziell für beendet erklärt werden könnte. Völkerrechtlich gilt der Kriegszustand trotz des Waffenstillstands von 1953 immer noch. Ziel von Trumps Nordkorea-Politik ist die atomare Abrüstung Nordkoreas. Kim will Gegenleistungen der USA, etwa die Lockerung von Sanktionen.