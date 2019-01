Washington (dpa) – US-Präsident Donald Trump sieht in seiner Unbeliebtheit in weiten Teilen Europas eine Bestätigung seiner Politik. „Wenn ich in Europa beliebt wäre, würde ich meine Arbeit nicht machen“, sagte Trump am Rande einer Kabinettssitzung vor Journalisten im Weißen Haus. „Europa ist mir egal. Ich bin nicht von Europäern gewählt, sondern von Amerikanern.“ Der künftige Senator Mitt Romney, auch früherer Präsidentschaftskandidat, hatte in der „Washington Post“ Kritik zu Trumps Außenpolitik geäußert und auch auf Trumps oftmals schlechte Beliebtheitswerte in Europa verwiesen.