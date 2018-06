Québec

US-Präsident Donald Trump hat den Gipfel mit Kim Jong Un als „einmalige Chance“ für den nordkoreanischen Machthaber bezeichnet. Seine Reise zu dem Treffen in Singapur sei eine „Mission des Friedens“, sagte Trump am Rande des G7-Gipfels im kanadischen La Malbaie kurz vor seiner Abreise nach Südostasien. Es sei eine Gelegenheit für Kim Jong Un, etwas Großartiges für sein Land zu schaffen. „Diese Gelegenheit wird er nicht noch einmal haben“, erklärte Trump. Trump und Kim wollen sich am Dienstag in Singapur zu einem historischen Gipfel treffen.