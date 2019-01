Parlamentspräsident Guaidó erklärt sich zum Übergangspräsidenten Venezuelas – und erhält unmittelbar darauf mächtige Unterstützung: US-Präsident Trump erkennt ihn als Interims-Staatschef an.

Washington (dpa). US-Präsident Donald Trump hat den Präsidenten des entmachteten Parlaments in Venezuela, Juan Guaidó, als rechtmäßigen Übergangspräsidenten des südamerikanischen Landes anerkannt. Das teilte das Weiße Haus am Mittwoch in ...