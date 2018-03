Trotz steigender Temperaturen noch kein Frühling in Sicht

Offenbach

Nach dem eisigkalten Start in den März wird das Wetter in den kommenden Tagen in vielen Regionen von Deutschland zwar wärmer – aber ungemütlich. Auch wenn das Thermometer voraussichtlich weit verbreitet Plusgrade anzeigt – von einem Frühlingsgruß mögen die Experten des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach nicht sprechen. Über das Wochenende könne es auf den Straßen fast überall in Deutschland weiter glatt sein – etwa wegen Schnee oder überfrierender Nässe. Im Westen drohe Glatteis. Im Norden und Osten bleibt es in der Nacht zum Sonntag dagegen voraussichtlich trocken.