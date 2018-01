» Tom Cruise verrät „Mission: Impossible 6“-Titel

Los Angeles

Filmstar Tom Cruise hat mit dem ersten Eintrag auf seinem verifizierten Instagram-Account den Titel für die nächste „Mission: Impossible“-Folge verraten. Der Schauspieler postete das Foto einer Filmklappe mit der Aufschrift „Mission Impossible: Fallout“ und der Angabe „Sommer“. „Macht euch bereit“, schrieb er dazu. Ein weiteres Foto zeigt Cruise bei einem Stunt, bei dem er sich außen an einem fliegenden Helikopter festklammert. Der Agenten-Thriller soll Ende Juli in den USA und Anfang August in Deutschland anlaufen.