Tausende Fans feiern US-Superstar Post Malone in Hamburg

Hamburg

US-Rapper Post Malone hat in Hamburg bei seinem ersten Deutschlandstopp auf seiner Europatournee Tausende Fans begeistert. In der fast ausverkauften Barclaycard Arena lieferte der Chartstürmer mit den auffallenden Gesichts-Tätowierungen am Abend Hits wie „Better Now“, „Wow“, oder „Rockstar“, mit denen er in den letzten Monaten weltweit die Charts erobert und zahlreiche Verkaufsrekorde gebrochen hatte. Es folgen weitere Deutschlandkonzerte in Berlin, München und Oberhausen.