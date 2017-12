» Tasche mit brennbaren Materialien vor CDU-Zentrale gefunden

Berlin

Der Mann, der mit einem Wagen in die SPD-Zentrale in Berlin gefahren ist, hat nach eigenen Angaben zuvor eine Tasche mit brennbaren Materialien vor der Bundesgeschäftsstelle der CDU abgestellt. Das teilte die Polizei mit. Der Pförtner des Gebäudes im Ortsteil Tiergarten hatte am späten Heiligabend eine unbekannte Person dabei beobachtet und die Polizei gerufen. In der Tasche waren unter anderem Gaskartuschen und Grillanzünder. Das Auto war dann gegen Mitternacht in den Eingangsbereich des Willy-Brandt-Hauses in Kreuzberg gekracht. Der Mann gab an, er habe sein Leben beenden wollen. Der 58-Jährige wurde verletzt.