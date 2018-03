Rom

EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani wäre bei einem Wahlsieg der Konservativen am kommenden Sonntag in Italien bereit, den Posten des Ministerpräsidenten zu übernehmen. Er dankte auf Twitter Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi dafür, dass er sich für ihn als Regierungschef ausgesprochen hatte, sollte Berlusconis Mitte-Rechts-Bündnis die Parlamentswahl gewinnen. Er sei dazu bereit, Italien zu dienen, schrieb Tajani. In Umfragen liegt das Bündnis aus Berlusconis Forza Italia und anderen rechten Parteien vorne.