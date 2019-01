Nur noch wenige Meter trennen die Retter in Andalusien von dem Brunnenschacht, in dem sich der kleine Julen befinden soll. Aber es gibt wieder Verzögerungen – das Gestein des Berges ist einfach zu hart. Derweil beten Hunderte für ein Wunder.

Málaga (dpa). Bei der seit zwölf Tagen andauernden Suche nach dem in einem tiefen Brunnenschacht in Spanien vermuteten Julen läuft der Countdown. Ein achtköpfiges Team von Bergarbeitern war am Mittag ...