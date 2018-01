» Studie: Jedem Fünften fehlt Ausbildung für seinen Job

Gütersloh

Sie sind als Facharbeiter oder Techniker beschäftigt – umfassend ausgebildet wurden sie dafür aber nie: Nach einer aktuellen Studie im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung arbeitet in Deutschland jeder fünfte Arbeitnehmer in einer Fachkraft-, Spezialisten- oder Experten-Position, ohne die erforderliche formale Qualifikation zu besitzen. Da sich viele von ihnen aber firmenintern weitergebildet hätten, füllten sie die Stelle oft erfolgreich aus, heißt es in der Studie. Sie profitierten dabei nicht nur von ihrer großen Lernbereitschaft, sondern auch von ihrer Berufserfahrung.