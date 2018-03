Stockum-Püschen – Benner, Nadja: Ergreifender Besuch am Ground Zero

Ich verbinde mit dem 11. September, dass ich an diesem Tag ausnahmsweise Radio hörte, während ich meine Hausaufgaben machte. Dort wurde die Eilmeldung verbreitet, dass ein Flugzeug in das World Trade Center geflogen sei.

Ich ging direkt zu meiner Mutter und wir schauten uns die Geschehnisse auf CNN an. Dabei sahen wir das zweite Flugzeug in den anderen Turm krachen. Wir saßen fassungslos vor dem Fernseher und glaubten nicht, was wir gerade gesehen hatten. Aufgrund der Ereignisse kam ich zu spät zu einem Arzttermin. Ich entschuldigte mich damit, dass in New York etwas Schlimmes passiert wäre. Die Arzthelferin meinte scherzhaft, dass das wirklich eine gute Ausrede wäre. Nachdem ich sie davon überzeugt hatte, dass ich mir das nicht ausgedacht hatte, lief sie zusammen mit ihren Kolleginnen zum Radio und hörte die laufenden Live-Sendungen. Seit den Ereignissen war ich schon zweimal in New York und habe dort das WTC Tribute Center besucht. Es war eine der ergreifendsten Ausstellungen, die ich jemals besichtig habe. Überall saßen Menschen herum, die weinten. Auffällig war, dass dort eine Totenstille herrschte und das obwohl an die hundert Menschen dort waren. Ebenso ergreifend war, dass Memorial für die Feuerwehrmänner, die ihr Leben verloren, um andere zu retten. Besonders beeindruckt hat mich eine Schautafel mit folgendem Satz: "On that terrible day, a nation became a neighborhood, all Americans became New Yorkers." Der 11. September in ganz New York auch 10 Jahre nach den Ereignissen noch immer präsent. Es scheint als hätte dies der Stadt das Genick gebrochen und sie hat sich seitdem davon nicht mehr erholt.