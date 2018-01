» Steinmeier trifft jordanischen König in Amman

Amman

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist in der jordanischen Hauptstadt Amman von König Abdullah mit militärischen Ehren begrüßt worden. Bei dem anschließenden Gespräch mit Abdullah und Königin Rania dürften der Krieg in Syrien und die dadurch ausgelöste Flüchtlingskrise, der Nahost-Konflikt sowie der Kampf gegen den islamistischen Terrorismus wichtige Themen sein. Zuvor hatten Steinmeier und seine Frau eine Schule in Amman besucht, in der auch syrische Flüchtlingskinder unterrichtet werden.