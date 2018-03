Steinbach/Sieg – Görtz, Luise: Schrecken steckte lange in den Knochen

Ich war am 11. September bei meiner Nachbarin und leistete ihrer 95-jährigen Mutter Gesellschaft.

Wir hatten das Fernsehen an, auf einmal wurde das Programm unterbrochen. Es kam die schreckliche Nachricht aus Amerika. Wir waren alle sehr betroffen. Ich führe seit Jahren Tagebuch. Diese Nachricht stand am 11. September 2001 in meinem Buch. Den Schrecken hatte man noch lange in den Knochen.