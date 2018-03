St. Goar – Plenz, Marion: Ein außergewöhnlicher Abend im Pflegedienst

An diesen 11. September kann ich mich noch genau erinnern. Ich bin jetzt 10 Jahre in der ambulanten Pflege tätig und habe am 1. Mai 2001 bei meiner Firma mit dem Arbeiten begonnen. An diesem 11. September hatte ich Abenddienst und begann mittags um 15 Uhr mit dem Dienst.

Schon beim ersten Patient angekommen, saßen alle wie gebannt vor dem Fernseher und starrten völlig entsetzt darauf. Die Bekannte meiner Patientin sagte mir, was passiert sei, und ich begriff überhaupt nicht, was sich da tat. Ich stand dann dort im Wohnzimmer und verfolgte die Live-Bilder. Jeder von uns meinte, es wäre einfach ein Flugzeug in die Türme geflogen. Ich war entsetzt, konnte den Blick nicht davon abwenden. Da ich meine Patientin versorgen und weiter fahren musste, begab ich mich zum nächsten Patienten. Dort war es genauso, alle vor dem Fernseher. Inzwischen hatte meine Stimmung so umgeschlagen, dass ich mit Müh und Not meine Tour zu Ende fuhr. Ich hätte am liebsten meinen Dienst abgebrochen und wäre nach Hause gefahren. Die älteren Menschen sagten auch zu mir, dass wir heute etwas schneller machen würden, damit ich heim käme. Als ich dann zu Hause war, saß ich vor dem Fernseher und war total traurig. Ich weinte. Ich konnte es nicht fassen. Das war für mich der 11. September 2011. Im vergangenen März war ich am Ground Zero. Es war alles sehr beeindruckend. Ich wollte all die Jahre immer mal dort hin und dann klappte es. An der Stelle habe ich mir vorgestellt, wie es wohl vor zehn Jahren gewesen sein muss.